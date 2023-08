Edward Still reageert verrassend op vertrek van Montegnies en mogelijke overname door Burnley

KV Kortrijk staat voor belangrijke momenten. Met Standard krijgt het een tegenstander die in hetzelfde straatje zit.

Nul op twaalf, dat is het resultaat voorlopig na vier speeldagen voor KV Kortrijk en trainer Edward Still. Met Standard krijgt het nu een tegenstander voor de kiezen die de competitiestart eveneens volledig miste.

“Hoefkens wil ook zijn eerste zege behalen. Ik wil dat ook, want nu heb ik nog geen drie punten kunnen geven aan de fans. Ik wil hen terug plezier bezorgen. Daar leef ik voor”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Al was er deze week wel wat meer te doen dan enkel denken aan dit nu al cruciale duel. Zo was er het vertrek van Lars Montegnies naar RSC Anderlecht.

“Hij kwam woensdag nog gewoon trainen. Ik was toen nog van niks op de hoogte, maar na de training wist ik het wel. Tja, wat kan ik er over zeggen. Hij was de beste man in de voorbereiding en iedereen zag dat hij talent had. Ik respecteer zijn keuze en hopelijk is het ook de zijne.”

En dan is er nog de mogelijke overname door Burnley. “Ik ben daar niet mee bezig. Ik focus me op morgen, dat is enkel belangrijk. We zullen wel zien wat er in de komende dagen gebeurt.”