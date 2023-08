Geen transferbudget voor Standard, maar 777 Partners gaat wel een Premier League-club opkopen voor 690 miljoen

777 Partners, de eigenaars van Standard, hebben al verschillende clubs in hun portefeuille. En daar komt er nu nog eentje bij. Niet zomaar een club, een Premier League-ploeg, Everton. Intussen snakken ze bij Standard wel naar versterkingen.

Het gaat niet zo goed met de clubs van 777 Partners. In Brazilië bengelt Vasco De Gama onderaan het klassement, net als Standard en Hertha Berlijn in Duitsland. Genoa heeft tot nu toe slechts één wedstrijd in de Italiaanse Serie A gespeeld, maar zal dit jaar waarschijnlijk moeten vechten om te overleven.

In de omgeving rond Sclessin zijn de Amerikaanse investeerders niet langer echt populair nadat ze beslisten geen geld vrij te maken voor transfers.

777 Partners bevestigt dat het geen kwestie van geld is, maar dat ze willen dat de clubs zelfbedruipend zijn. Wel zijn ze van plan om nu Everton over te nemen. Informatie uit de Daily Mail, gepubliceerd in de maand mei, wordt nu bevestigd door Sacha Tavolieri. De Toffees, die nipt de degradatie naar The Championship konden vermijden, worden voor 690 miljoen euro uitgekocht.