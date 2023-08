Marc Degryse voorspelt toekomst: "Twee Belgische ploegen hebben nog veel werk in Europa"

Het werd donderdag een interessante Europese voetbalavond. Alle vier de Belgische ploegen pakten een overwinning.

Dinsdag opende Royal Antwerp FC een goede Belgische week in Europa met een 1-0-overwinning tegen AEK Athene in de laatste voorronde voor de Champions League. Donderdag wonnen alle vier de Belgische ploegen, drie in de Conference League en Union in de Europa League.

Analist Marc Degryse kijkt bij VTM al een weekje verder en schat in welke ploegen er zullen doorstoten naar de groepsfase van hun Europese competitie. Hij ziet voor twee ploegen nog heel veel werk op tafel liggen.

“Antwerp heeft nog een zware klus. Genk won dan wel met 2-1, maar dat is zeer link”, vertelt Degryse. “Die andere drie ploegen zie ik doorstoten naar de groepsfase na hun wedstrijd van donderdag.” Ook Jan Mulder was het eens met de analyse van Degryse.

Zien of de voorspellingen van Degryse uitkomen. Voor het Belgische coëfficiënt mag het best meer zijn dan drie op vijf volgende week.