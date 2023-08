Anderlecht krijgt opnieuw heel mooi bod voor Amuzu (van 2 andere ploegen), maar wil nog meer

De transferzomer van Anderlecht zit er nog niet op. Aan uitgaande zijde begint het nu ook op gang te komen. Francis Amuzu kan voor volgende week nog steeds een transfer maken, want er zijn nog meer gegadigden op de proppen gekomen.

Er was al langer interesse van OGC Nice voor Amuzu, maar die wilden nu niet meer dan vijf miljoen meer geven. Ver onder de verwachtingen van Anderlecht, die hopen om nog om en bij de 8 miljoen te kunnen krijgen voor de winger.

Nu tonen ook Olympiakos en Nottingham Forest verregaande belangstelling. Maar ook bij hen ligt het aanbod nog onder wat Anderlecht vraagt. Zij zouden zo rond de 6 miljoen willen geven voor het jeugdproduct van paars-wit, dat zijn zinnen gezet heeft op een transfer.

Anderlecht wil het been stijf houden, want mogelijk moeten ze nog een nieuwe winger aantrekken als hij vertrekt. Al is dat nog niet zeker. Met Tudor Mendel zit er nog eentje te wachten bij de beloften. Dit kan dus nog een tijdje aanslepen.