De man waarvan we ons telkens afvragen waarom hij nog niet door andere topclub werd opgepikt: JPL-winger blijft verbazen

Soms vraag je je af hoe het komt dat een bepaalde speler nog geen toptransfer gemaakt heeft. Dat gevoel overvalt ons telkens als we Loïc Lapoussin zien spelen. De Malagassiër speelt wekelijks de pannen van het dak op de linkerflank van Union SG.

Lapoussin was ook donderdag weer een gesel voor Lugano. De technisch begaafde linkerflank doet rushes van 40-50 meter en is amper van de bal te zetten. Daarbij behoudt hij telkens nog het overzicht en bedient ploegmaats. Met iets meer efficiëntie had hij al een pak meer assists achter zijn naam gehad.

Zoals die voorzet die hij op het hoofd van Lazare schilderde tegen Lugano. De middenvelder had maar binnen te knikken, maar miste op één of andere manier toch nog. Lapoussin zeeg tegen de grond met de handen voor de ogen.

Verbeterd contract of transfer?

Ook hij weet hoe belangrijk zijn statistieken zijn. Hij heeft immers nog twee jaar contract (Union heeft ook nog een cluboptie van één jaar) en wil eindelijk eens een beter contract. Hij tekende zijn laatste verlenging in 2022, maar wordt gezien zijn kwaliteiten schromelijk onderbetaald.

Zowel offensief als defensief doet hij zijn werk. Daarom is het verwonderlijk dat niemand al ging aankloppen. Of hangt Union zo'n hoog prijskaartje rond zijn nek? Het kan ook te maken hebben met zijn reputatie. Lapoussin staat er immers om bekend dat hij wel al eens een feestje kan bouwen.

Zo kwam hij al een paar keer in de media en misschien schrikt dat geïnteresseerde ploegen af... Maar in ieder geval heeft het geen effect op zijn prestaties. En dat is toch het belangrijkste?