Eupen verwelkomt ex-jeugdspeler van Bayern München, RWDM trekt man van 9 miljoen euro van Lyon aan

De Belgische clubs zijn nog volop op zoek naar spelers. Onder meer Eupen en RWDM hebben een nieuwe speler aangetrokken.

Eupen is goed aan het seizoen begonnen met 10 op 15, maar wil zich toch nog verder wapenen voor de rest van het seizoen. Het heeft daarom de 27-jarige Serviër Miloš Pantović van Union Berlin aangetrokken. Hij tekent voor twee jaar.

Pantović kreeg zijn jeugdopleiding bij Bayern München, maar geraakte nooit tot in het eerste elftal. In 2018 trok hij naar Bochum, vorig seizoen dan naar Union Berlin. Nu komt Pantović transfervrij naar Eupen. De Serviër speelde 15 wedstrijden bij Union Berlin en scoorde daarin 1 keer.

RWDM kreeg door de Europese match van Union een weekje rust om te werken aan zijn team. Maandag mocht het opnieuw een speler van Olympique Lyon verwelkomen. De 28-jarige Malinese linkervleugelverdediger Youssouf Koné heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2024.

Lyon nam Koné in 2019 voor 9 miljoen euro over van Lille, maar daar kon hij zich nooit echt doorzetten. De voorbije jaren werd hij dan ook uitgeleend aan Elche, Hatayspor, Troyes en Ajaccio. Nu mag hij zich dus komen bewijzen in België.