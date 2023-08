Geen droomdebuut voor Bart Verbruggen in Premier League: "Teleurstellend"

Bart Verbruggen stond voor het eerst aan de aftrap in de Premier League. De ex-doelman van RSC Anderlecht zag Brighton echter verliezen.

Een verrassing van formaat toch. Na een zes op zes kwam Bart Verbruggen toch onder de lat te staan bij Brighton. Hij zag zijn ploeg echter met 1-3 de boot in gaan tegen West Ham, waardoor er van een droomdebuut helemaal geen sprake was.

Dat Verbruggen zijn collega Jason Steele kwam vervangen was voor de Nederlander niet echt een verrassing. “Nee, hij deed het erg goed, maar we hebben een ploeg waarin we op elke positie meerdere spelers hebben die kunnen spelen en het verschil kunnen maken”, zegt Verbruggen aan Het Nieuwsblad.

Een harde noot om kraken was wel dat Verbruggen drie goals om de oren kreeg. “Het is de beste competitie ter wereld, dus de kwaliteit van afwerken is hier ook erg goed. Het was een teleurstellend resultaat. Ik denk dat we de wedstrijd grotendeels onder controle hadden, maar een paar counters deden ons de das om. Dus dat is teleurstellend.”

Al kon hij niet veel doen aan de drie tegendoelpunten. Het is uitkijken hoe de eerste match van Verbruggen geëvalueerd zal worden en of hij in de ploeg blijft staan.