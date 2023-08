Mbokani en Bruno: "Ze zaten te wachten op telefoontje van die ene club uit JPL"

Geen Dieumerci Mbokani en Gianni Bruno meer in Jupiler Pro League. Volgens analist Philippe Albert had het echter perfect gekund.

Dieumerci Mbokani trok naar FC Noah in Armenië, Gianni Bruno ging deze zomer aan de slag bij Eyupspor in Turkije. Nochtans had Philippe Albert verwacht dat ze allebei in de Belgische competitie gingen blijven, zelfs bij dezelfde club ook nog.

“Het is verbazingwekkend om te zien dat Standard geen interesse toonde voor Dieumerci Mbokani en Gianni Bruno”, vertelt de analist aan La Capitale. “Ze zaten te wachten op een telefoontje van de club en hadden een zeer complementair duo kunnen vormen.”

Ook het feit dat de transfer van Stef Peeters zo goed als niet doorgaat is voor Albert een gemiste zaak. Meer zelfs, hij ziet nog enkele problemen opduiken voor de Rouches.

“Wat mij het meeste zorgen baart, is dat er geruchten gaan over mogelijk vertrek van Bokadi, Bodart of Balikwisha.”

Dat zou een ramp zijn voor Carl Hoefkens en co. “Zelfs slechter geklasseerde ploegen als Westerlo en OH Leuven hebben op dit moment meer potentieel in huis dan Standard.”