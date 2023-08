Fredberg speelt het spel hard: deze week moet er duidelijkheid komen over uitgaande transfer (die niet moet vertrekken)

De spionkop van Anderlecht wou zondag bewijzen dat ze wel appreciatie hebben voor Francis Amuzu en de winger mocht na zijn winnende doelpunt plaats nemen tussen hen. Maar was het van laatste match voor paars-wit? Deze week komt daar een antwoord op.

Zoals we al eerder aangaven is Jesper Fredberg een harde als het om onderhandelingen gaat. Dat heeft tot nu toe telkens gewerkt en hij kreeg bij de uitgaande transfers wat hij ervan verwachtte. Voor Amuzu is dat 8 miljoen euro.

Daar kan nog iets vanaf, maar niet veel. Clubs als Olympiakos en Nottingham Forest kwamen met een bod van om en bij de 6 miljoen, maar daar wou hij niets van weten. Al blijft de efficiëntie van Amuzu soms een probleem, een speler met zijn snelheid vind je niet overal.

Nottingham moet deze week met een nieuw bod komen als ze hem willen, want vrijdag sluit de transfermarkt in Engeland. Olympiakos heeft nog tot 15 september, maar zover wil Fredberg het niet laten komen, want dan kan hij geen vervanger meer halen.

En ook OGC Nice is nog in de running, waar de transfermarkt ook op 1 september sluit. Anderlecht staat sterk, want ze moeten hem niet laten vertrekken. Er zijn afspraken gemaakt, maar Amuzu heeft ook nog een contract tot 2025. Zijn loon zou ook niet 3 miljoen bedragen, maar wel de helft daarvan.