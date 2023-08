De heel slimme transfer van Union: "Echte voetbalkenners zullen wel weten wat ik beteken voor dit team"

Union SG heeft een halve basisploeg laten vertrekken, maar deed wel slimme transfers. Aangezien ze al een tijdje wisten dat Senne Lynen ging vertrekken, haalden ze Charles Vanhoutte weg bij Cercle Brugge. En die heeft in geen tijd zijn plaats op het middenveld ingenomen.

Als je hem ziet spelen, lijkt het alsof Vanhoutte al jaren bij de Brusselaars speelt. De slimme verdedigende middenvelder komt natuurlijk van Cercle Brugge en daar is druk zetten ook heilig, net als bij Union. 't Is zo'n speler die iedereen rond zich beter maakt.

"Dat ik weinig opval? Dat is goed zeker?", antwoordde hij donderdag na de match tegen Lugano toen hem gevraagd werd naar zijn wedstrijd. "Trouwens, echte voetbalkenners zullen wel weten wat ik doe in dit team. Dat betekent dat de anderen de bal hebben om er iets mee te doen. Maar die bal komt daar niet zomaar..."

Hoe ons vierkant werkt? Veel communicatie!

Daarmee werd de vraagsteller meteen op zijn plaats gezet. Maar de 24-jarige heeft wel gelijk. Hij is cruciaal voor het evenwicht in de ploeg. "Hoe dat vierkant op het middenveld werkt bij ons? Veel communicatie! We moeten een balans zoeken tussen lopende en afhakende mensen. Maar dat lukt al bijzonder goed en gaat nog beter worden."

Tegen Lugano verdedigt Union donderdag een 2-0-voorsprong, dat zou moeten volstaan. "Tja, zij spelen ook niet in hun eigen stadion, dus dat werkt nu wel in ons voordeel. Maar het is wel een stevige ploeg, dat zag je zelf ook. Het werk is nog maar half gedaan. Maar we willen in Europa blijven. Aan onze motivatie zal het niet liggen."