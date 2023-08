Héél vreemd verhaal: RWDM gaat speler kopen voor... 30 miljoen euro

We maken u geen verhaaltjes wijs... RWDM gaat wel degelijk een speler van 30 miljoen euro binnenhalen. Maar de man zal nooit een match voor de Brusselaars spelen. Ernest Nuamah, de 19-jarige sensatie van Nordsjaelland, is immers bedoeld voor een andere club van de Eagle Group.

Bent u verward? Wij waren het ook toen we het verhaal hoorden. Nuamah speelt bij Nordsjaelland en de Ghanese linksbuiten wordt er gezien als één van de grootste talenten. In vier matchen dit seizoen scoorde hij al vier keer. Vorig seizoen was hij goed voor 8 goals en 4 assists in 21 matchen.

De tienersensatie wekte zo de interesse van Olympique Lyon, dat ook in de Eagle Group van RWDM-eigenaar John Textor zit. Maar Lyon heeft dit seizoen al 66,5 miljoen uitgegeven aan inkomende transfers en wil niet in de problemen komen met de Financial Fair Play-regels.

En dus wordt RWDM ingeschakeld. Maar de transfersom van 30 miljoen euro - zijn marktwaarde staat op Transfermarkt momenteel op 6 miljoen - is wel opvallend. Het is 'by far' de grootste inkomende transfer in België. Zelfs als hij nooit voor RWDM gaat spelen, staat dat straks wel in de overzichten.

Lyon zal hem onmiddellijk huren met verplichte aankoopoptie. Maar toch... vreemd, voor een club met een budget van om en bij de tien miljoen euro. Makhtar Gueye (3 miljoen) en Michael Biron (2,5 miljoen) waren er tot nu toe de duurste aankopen.

Misschien heeft Textor wel inspiratie opgedaan bij CEO Gauthier Ganaye, die eerder een soortelijke deal regelde met Biron, die eerst door Oostende werd aangekocht voor 5 miljoen, maar er geen match speelde. En hij werd voor 2,5 miljoen verkocht aan... RWDM.