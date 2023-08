'KV Kortrijk draait plots zijn kar in transferdossier en daar zit Vincent Kompany voor iets tussen'

Er lijkt wel degelijk een overname van KV Kortrijk in de lucht te hangen. De West-Vlamingen draaien immers plots hun kar in een transferdossier.

KV Kortrijk zag deze zomer de overname door de Kaminsky Group in het water vallen, maar een nieuwe poging door het Burnley van Vincent Kompany zou nu toch wel eens raak kunnen zijn.

Dat laat transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media weten. KV Kortrijk liet afgelopen zaterdag Robbe Decostere van Cercle zijn medische proeven ondergaan en het contract lag klaar om te tekenen, maar de deal gaat plots niet meer door.

Decostere had nog een contract bij Cercle Brugge tot 30 juni 2024 en een marktwaarde van 400.000 euro. Volgens Tavolieri is daarmee aangetoond dat de overname van KV Kortrijk door Burnley zo goed als een feit is.

Burnley zou alle lopende deals waarover bij KV Kortrijk onderhandeld werd hebben afgeblazen. En daar is Decostere het eerste grote slachtoffer van. Volgens Tavolieri heeft Decostere nog een aanbieding uit de Challenger Pro League op zak, al noemt hij geen ploeg bij naam.