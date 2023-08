Ronny Deila gaf zijn spelers cadeautje na zege in Osasuna

Club Brugge won in de laatste voorronde van de Conference League de heenmatch op Osasuna. Donderdag moeten de troepen van Ronny Deila het afmaken.

Club Brugge moest in de Jupiler Pro League vorig weekend niet in actie komen. Iets wat de Jupiler Pro League doet voor alle Belgische ploegen die Europees de groepsfase nog kunnen halen in de laatste dagen van augustus.

Trainer Ronny Deila voorzag zijn mannen alvast van een cadeautje. “Ik heb mijn jongens enkele dagen vrij gegeven. De afgelopen weken speelden we telkens twee keer per week. Wat ademruimte was welkom. Osasuna kwam dit weekend wel in actie en won 1-2 op Valencia. Dat toont de kwaliteit van deze ploeg”, klinkt het bij de Brugse trainer bij Het Nieuwsblad.

Do or die nu donderdag in het Jan Breydelstadion. “Dat alles in één wedstrijd wordt beslist, zorgt niet voor nervositeit bij mijn jongens. We hebben een ervaren ploeg die al heel wat gezien heeft in Europa. Vorige week zijn we erin geslaagd om ons in een goede positie te manoeuvreren, nu mogen we dat niet weggooien.”