Tedesco heeft er zijn hoofd al op gebroken: bondscoach moet kwaliteitsverlies opvangen met nieuwelingen en spelers die ook met de nodige zorgen zitten

Welk team gaat Domenico Tedesco volgende week op de been brengen? Azerbeidzjan en Estland zijn nu wel niet de grote voetballanden, maar onze bondscoach zal ook wel zijn hoofd gebroken hebben over welke selectie hij vrijdag moet aankondigen. De helft van zijn ploeg heeft immers een moeilijke zomer.

Geen Thibaut Courtois en geen Kevin De Bruyne, dat is eigenlijk al erg genoeg. Romelu Lukaku heeft nog geen minuten gemaakt en was meer bezig met een transfer dan met trainen. Dat zijn sowieso al je drie belangrijkste spelers.

Maar er zijn meer zorgen. Wout Faes en Arthur Theate zijn deze week nog bezig met een mogelijke transfer. Youri Tielemans is na zijn transfer naar Aston Villa de eerste drie matchen bankzitter geweest en Leander Dendoncker speelde nog geen minuut. Ook Alexis Saelemaekers heeft nog geen speeltijd en is nog maar net naar Sevilla getransfereerd. En Yannick Carrasco kan straks in de zandbak zitten.

Veel nieuwkomers?

Bij de nationale ploeg kunnen ze hun zorgen even vergeten, maar Tedesco is de bondscoach die bij zijn aanstelling beloofd heeft dat hij enkel jongens in vorm zal oproepen. Zoek ze maar eens. Gelukkig zijn Amadou Onana en Leandro Trossard er terug bij. Maar er zullen waarschijnlijk wel nieuwe jongens bijzitten.

Olivier Deman, Ameen Al-Dakhil, Mike Trésor en Arnaud Bodart waren vorige keer de nieuwkomers, deze keer kunnen dat jongens à la Hugo Cuypers, Maxime De Cuyper, Arthur Vermeeren... zijn. Ook Zinho Vanheusden zit in de preselectie.

Ervaren mannen als Timothy Castagne, Romelu Lukaku (ook al is hij niet wedstrijdfit) en Jan Vertonghen zullen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en leiding geven. Want zoals het er nu voorstaat, zal niemand met een helemaal gerust hart uitkijken naar die matchen tegen Azerbeidzjan en Estland.