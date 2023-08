Gent opnieuw op weg naar recordaantal wedstrijden? Rust was zeker geen overbodige luxe, Vanhaezebrouck legt uit

KAA Gent verdedigt in Nicosia een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. En het hoefde bovendien afgelopen weekend ook geen wedstrijd af te werken.

KAA Gent speelde normaliter afgelopen weekend een topper op bezoek bij Royal Antwerp FC, maar die werd uitgesteld om beide ploegen in Europa alle kansen te geven op de (best mogelijke) groepsfase. En dus geen wedstrijd voor de Buffalo's.

"Het doet wel eens deugd om niet te hoeven te spelen.", aldus Matisse Samoise na de heenwedstrijd thuis tegen APOEL. "We gaan even wat uitrusten, want we moeten zeker nog op onze hoede zijn in Cyprus."

© photonews

"Fysiek heb ik het niet echt nodig om te rusten. Het seizoen is nog maar pas begonnen. Maar het is wel plezant hé, want dat is voor een voetballer vrij zeldzaam. We willen de klus afmaken in Cyprus."

Focus

Daarin ook bijgestaan door zijn coach Hein Vanhaezebrouck: "We gaan even genieten van dit en hebben met de hele groep en kinderen en familie erbij een activiteit ingepland. Het was kwestie van even iedereen erbij te betrekken. De terugwedstrijd? We moeten op onze hoede blijven. Het is al een zwaar seizoen geweest met veel wedstrijden en er komen er nog veel aan."

"Ricardo Sa Pinto heeft zijn mening, als coach van APOEL zou ik misschien hetzelfde zeggen. 2-0 is niet het einde van de wereld, we geloven in onszelf maar we weten dat het niet over is en dat we focus moeten houden. Het zal niet makkelijk worden."