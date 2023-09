'Royal Antwerp FC wil Carl Hoefkens overbodige speler aanreiken'

Standard staat voor enkele moeilijke uren en dagen nog. Op de transfermarkt zijn er heel veel geruchten waarbij de Rouches betrokken zijn.

Standard is nog op zoek naar een verdedigende middenvelder. Daarbij zou de club zelf uitgekomen zijn op Isaac Hayden van Newcastle. Hij meet 1m87 en heeft de nodige ervaring, iets wat Carl Hoefkens zeker kan gebruiken. Hij is er 28 en speelde in zijn carrière 171 keer mee met Newcastle.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Norwich, maar door een knieblessure stond hij enkele maanden aan de kant en speelde hij uiteindelijk maar 14 matchen.

In Newcastle traint Hayden voorlopig individueel, maar hij ligt er wel nog onder contract tot midden 2026. Een uitleenbeurt lijkt de enige optie, maar ook Sheffield Wednesday wil Hayden binnenhalen.

Een andere optie voor Standard is Frank Boya. Hij werd bij Standard aangeboden als mogelijk alternatief. Boya ligt onder contract bij Antwerp tot midden 2024. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij STVV. Al lijkt de speler zelf liever naar Frankrijk te trekken. Amiens zou een optie zijn.