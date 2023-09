OFFICIEEL: Mike Trésor heeft zijn transfer eindelijk te pakken en wordt voor een seizoen door Genk verhuurd

Mike Trésor zal dit seizoen niet meer KRC Genk uitkomen. Hij wordt voor de rest van het seizoen aan Burnley verhuurd.

Al de hele zomer waren er geruchten over een mogelijk vertrek van Mike Trésor bij KRC Genk. Het duurde nog tot de laatste uren van de mercato, maar uiteindelijk vond hij zijn transfer.

Trésor koos uiteindelijk voor Vincent Kompany en Burnley. Burnley zal hem voor de rest van het seizoen lenen en voor die transfer zat Kompany er veel voor tussen. "Ik had een lang gesprek met de coach en zo overtuigde hij me om voor Burnley te kiezen", aldus Trésor in een 1e reactie.

Afgelopen seizoen had Trésor een absoluut topseizoen bij Genk. In 42 wedstrijden was hij goed voor 8 goals en 24 assists. Zo schoot zijn waarde en status omhoog. Ook leidde het tot zijn 1e caps voor de Rode Duivels. Nu mag hij zijn kans in de Premier League wagen.