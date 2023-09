Riemer komt met slecht nieuws over back: "Daarom heb ik beslist hem niet in de selectie op te nemen"

Een opvallende afwezige in de selectie van Brian Riemer tegen Charleroi was Louis Patris. De 22-jarige rechtsback liep echter een blessure op.

"Louis heeft een paar weken geleden zijn hand gebroken", klonk het. "Hij kan spelen, maar als hij verkeerd valt of een klap krijgt kan hij blijvende schade oplopen. Daarom heb ik beslist hem niet in de selectie op te nemen", aldus Riemer.

Voor Patris is het momenteel nog zoeken bij zijn nieuwe club. De beloftevolle back kwam deze zomer over van OHL, maar kon nog niet echt indruk maken bij Anderlecht. Tot nog toe maakte hij enkel in de uitwedstrijd tegen STVV de 90 minuten vol.

De uitwedstrijd tegen Racing Genk komt morgen waarschijnlijk nog te vroeg voor Patris. Naar alle waarschijnlijkheid start Killian Sardella opnieuw als rechtsachter.