Speelschema's Europees voetbal: Antwerp meteen op verplaatsing, Union, Genk en Club Brugge beginnen thuis

De Belgische clubs kennen hun Europees programma. Antwerp mag meteen naar Barcelona en ook KAA Gent speelt meteen op verplaatsing. Union, Club Bruggen en KRC Genk beginnen thuis.

Antwerp mag op 19 september om 21 uur meteen op het veld van Barcelona in de Champions League debuteren. Niet in Camp Nou, maar door verbouwingen in het Olympisch stadion. Nadien volgen thuiswedstrijden tegen Shakhtar Donetsk (4/10) en Porto (25/10).

Daarna volgen de verplaatsingen naar Porto (7/11) en Shakhtar (28/11, in Hamburg). Op 13/12 ontvangt Antwerp in zijn laatste groepswedstrijd Barcelona (13/12).

Union mag in de Europa League thuis beginnen. Op 21 september ontvangt het Toulouse. 2 weken later mag Union naar Liverpool (5/10). Daarna volgt 2 keer LASK Linz (26/10 thuis en 9/11 uit). Op 30 november mag Union naar Toulouse en op 14 december ontvangt het Liverpool.

Club Brugge begint in de Conference League met een thuismatch tegen Besiktas (21/9). Op 5 oktober volgt in Noorwegen een duel met Bodö/Glimt. Daarna is het tweeluik tegen FC Lugano (26/10 uit en 9/11 thuis) gepland. Vervolgens speelt Club op verplaatsing tegen Besiktas (30/11). Tot slot ontvangt Club Brugge op 14 december Bodö/Glimt.

KRC Genk kijkt eerst Fiorentina op 21 september thuis in de ogen. Op 5 oktober staat een uitmatch tegen Cukaricki op het programma, gevolgd door 2 matchen tegen Ferencváros (26/10 thuis en 9/11 uit). De Limburgers spelen op 30 november in Firenze tegen Fiorentina, om af te sluiten op 14 december op het veld van Cukaricki.

KAA Gent moet in de Conference League als enige Belgische club openen op verplaatsing, op 21 september tegen het Oekraïense Zorya Luhansk, dat zijn Europese matchen in het Poolse Lublin afwerkt. Daarna volgen duels met Maccabi Tel-Aviv (5/10 thuis), Breidablik (26/10 thuis; 9/11 uit), Zorya Luhansk (30/11 thuis) en Maccabi Tel-Aviv (14/12 uit).