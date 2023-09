Standard gaat vol voor Djenepo: dit ligt er momenteel op tafel

Eerder werd er gesproken over een uitleenbeurt met aankoopoptie, terwijl Standard op dit moment in gesprek is over een permanente transfer met een contract voor 3 seizoenen.

Enig probleem: het loon van de flankaanvaller zou een struikelblok kunnen vormen. Op dit moment verdient Djenepo omgerekend zo een 75.000 euro per week bij de Engelse tweedeklasser.

Het valt dus af te wachten wat er uit de bus komt voor Standard. Hoe dan ook zou de 25-jarige Djenepo een welgekomen aanvallende versterking zijn voor de Luikenaars, zeker sinds het vertrek van Philip Zinckernagel.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The formula for a permanent departure by #SaintsFC has yet to be defined definitely as the player's salary seems very high by #RSCL standards...

✍🏼 Anyway, talks about a 3-year contract has already been taken place on the table. More details 🔜 #mercato https://t.co/1pNBIg6OGR