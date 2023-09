📷 OFFICIEEL Nieuwe versterking voor KV Kortrijk uit Engeland, ook ex-speler van Standard onderweg

KV Kortrijk blijft maar nieuwkomers aankondigen. Nu is er ook een spits officieel in dienst genomen.

KV Kortrijk staat momenteel op de laatste plaats in de Jupiler Pro League. Het wist dit seizoen nog maar één puntje te rapen.

Door de mislukte overname door de Kaminsky Group liep de ploeg veel vertraging op. Het is dan op het einde van de zomermercato drummen in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk kondigde via zijn officiële kanalen een nieuwe spits aan. “Alexander Mighten is de volgende aanwinst van KVK. De 21-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Nottingham Forest”, klinkt het.

De 21-jarige Engelse Amerikaan kreeg zijn opleiding bij Nottingham Forest en doorliep de jeugdreeksen van de Engelse nationale ploeg.

In 2019 maakte Alex Mighten zijn debuut in de hoofdmacht van Forest en hij was intussen al 67 keer actief voor de club. Vorig seizoen werd de aanvaller uitgeleend aan Sheffield Wednesday.

“Alex Mighten wordt het komende seizoen door KVK gehuurd van Nottingham Forest. We wensen Alex dan ook van harte welkom bij de club”, is nog te horen.

Ook Moussa Sissako naar KV Kortrijk

Volgens Het Laatste Nieuws is ook Moussa Sissako op weg naar KV Kortrijk. De ex-speler van Standard is bijna rond met de Kerels en komt over van FC Sochi. De 22-jarige verdediger wordt zo herenigd met broer Abdoulaye Sissako.