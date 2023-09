OFFICIEEL: Club Brugge heeft oplossing beet voor overbodige aanvaller, Standard dolgelukkig

Zoals verwacht heeft Kamal Sowah zijn uitleenbeurt naar Standard afgerond. De 23-jarige Ghanees is een welgekome versterking aan de boorden van de Maas.

Bij Club had Sowah geen vooruitzichten op speeltijd. Hij kwam dit seizoen nog niet aan minuten toe. Blauw-zwart betaalde in 2021 nog 9 miljoen euro voor hem aan Leicester City.

De winger/aanvallende middenvelder werd na een half seizoen uitgeleend aan het Nederlandse AZ Alkmaar. Vorig seizoen kwam hij 36 keer in actie voor Club en wist hij twee keer te scoren in de Champions League. Nu wordt hij herenigd met coach Carl Hoefkens bij Standard.

Hoefkens zal er alvast gelukkig mee zijn, want na de slechte competitiestart had hij dringend versterking nodig. Met Djenepo, Sowah en waarschijnlijk Alzate is zijn aanval alvast wat meer gestoffeerd met kwaliteit.