Standard had héél groots plan met terugkeer van legende en ex-Rode Duivel, maar dat viel in het water

Standard is bedrijvig de laatste dagen op de transfermarkt. Moussa Djenepo keerde al terug, Isaac Hayden werd gehaald en Kamal Sowah gehuurd bij Club Brugge. Het is nu nog wachten op Steven Alzate. Maar de Rouches probeerden ook... Axel Witsel terug te halen.

Volgens La Dernière Heure heeft Standard gepolst bij zijn voormalige jeugdspeler en legende van de club of hij geïnteresseerd zou zijn in een terugkeer naar Sclessin.

Witsel heeft nog een jaar contract bij Atlético Madrid en de 34-jarige middenvelder wil ook nog dat jaar op topniveau spelen. Voor Standard was het een berekende gok geweest, want ze willen meer ervaring en leiderschap in het team.

Maar uitgesteld is niet afgesteld... Mogelijk staat de voormalige Rode Duivel volgend jaar in juli wel open voor een nieuw avontuur aan de boorden van de Maas. Dan is hij 35 en kan hij terugkeren naar de club van zijn hart.