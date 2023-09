OFFICIEEL Lommel ziet T2 naar Jupiler Pro League vertrekken

Wijziging in de sportieve staff van Lommel SK. T2 Bruno Andrade vertrekt naar Cercle Brugge.

Cercle Brugge voegt met Bruno Andrade een extra assistent toe aan de A-kern, zo laat groenzwart op zijn website weten. Lommel heeft een voorlopige oplossing klaar om zijn vertrek meteen op te vangen.

In afwachting van de zoektocht naar een nieuwe T2, zal Academy Director Kristof Van Hout tijdelijk de sportieve staff van Steve Bould vervoegen. De club is verheugd om Kristof, in de sportieve staff te kunnen voorstellen. Kristof zal deze functie echter combineren met zijn huidige rol als Head of Academy.

Een trotse Kristof Van Hout: “Het is voor mij als Lommelman een eer dat de club me voor deze functie gevraagd heeft, echter ben ik ben in het begin van het seizoen begonnen als Head of Academy van Lommel SK. Deze rol zal ik, net als mijn rol in de sportieve staff van de eerste ploeg, met evenveel overgave blijven uitoefenen.”

Performance Director James McCarron: “We wensen Bruno veel succes bij Cercle Brugge. Hij heeft het fantastisch gedaan bij de club als assistent-trainer. We kijken ernaar uit om zijn carrière verder te zien groeien. Kristof Van Hout zal onze coachingstaff van het eerste team op interim-basis versterken om onze doelstellingen om spelers te ontwikkelen en wedstrijden te winnen te ondersteunen.”

Lommel wenst Bruno Andrade te bedanken voor alles wat hij voor de club heeft gedaan en wenst hem veel succes bij de vereniging.