Sterke twijfels over Owen Wijndal, Patrick Goots velt zijn oordeel

Royal Antwerp FC wist Owen Wijndal te strikken bij Ajax. Hij komt over via een huurdeal.

In Nederland zijn ze formeel over Owen Wijndal. Hij wordt niet bepaald gezien als een tactische hoogvlieger. Dat zowel Steijn, Heitinga en Schreuder hem links lieten liggen, zegt voor velen genoeg.

Het vertrek van Avila naar Ajax zou door de komst van Wijndal dan ook zeker niet gecompenseerd worden. Patrick Goots laat in zijn column bij Gazet van Antwerp zijn licht schijnen over deze dubbele deal tussen The Great Old en Ajax.

“Een goeie deal”, zegt Goots meteen. “Er moest sowieso nog een verdediger komen, ook zonder het uitvallen van Alderweireld, De Laet en Vines. 't Is natuurlijk vreemd dat Ajax eerst Ávila komt halen en vervolgens zijn doublure naar de Bosuil stuurt, maar als 'marathonman' heeft Wijndal — die ook al elf keer Nederlands international was — zijn plaats in het systeem van Van Bommel.”

Al heeft Van Bommel opnieuw niet echt een groot arsenaal aan spelers beschikbaar. “Antwerp heeft opnieuw niet de breedste kern van de topclubs, maar dat is geen beletsel om successen te boeken — kijk maar naar vorig seizoen.”