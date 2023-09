Defour ziet veel van zichzelf in Belgisch toptalent: "Hij durft alles"

Steven Defour heeft al een stevige carrière achter de rug in het voetbal. Nu ziet hij op de Belgische velden een talent rondlopen waar hij zichzelf meer kan vergelijken.

Zo vertelt hij bij RTBF dat hij wat van zichzelf in Arthur Vermeeren ziet. "Als ik zijn begin zie, zonder het minste complex, alles durven, denk ik dat ik ook zo was. Hij heeft al een titel gewonnen, hij is heel belangrijk voor zijn team en hij zal blijven groeien."

Het jong talent dat nu het mooie weer maakt bij Antwerp, speelde ooit nog bij de jeugd van KV Mechelen. "Ja, ik weet het, hij komt van de Mechelse jeugd. Weet je, we hebben hier een achterstand opgelopen op jeugdniveau en we konden hem niet dezelfde voorwaarden bieden als bij Antwerp."

Defour weet dat het beter moet op gebied van spelers opleiden. "Toen ik 3 jaar geleden terugkeerde naar Mechelen, was er eigenlijk niets veranderd aan de jeugdopleiding sinds ik op 8-jarige leeftijd begon."

"In 2002 ging de club failliet, alle goede spelers vertrokken en we moesten helemaal opnieuw beginnen. Maar Mechelen moet in zijn jongeren investeren, want om te overleven moet het spelers verkopen. En de beste manier om dit te doen is door ze te trainen."