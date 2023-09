Jeugdproduct Anderlecht én Club Brugge kon verwachtingen niet inlossen en trekt nu toch weg bij andere Belgische club

KV Mechelen heeft een paar nieuwe spitsen rondlopen die het meteen goed doen. En dus zochten ze nog een oplossing voor een speler. Die lijkt nu te zijn gevonden. Het einde van een verhaal in de Jupiler Pro League?

Julien Ngoy lijkt dan toch nog op weg naar de uitgang bij KV Mechelen. Door de komst van Lauberbach en Pflücke lijkt hij niet meer in de plannen van Steven Defour en co te passen. En dus dringt een oplossing zich op.

Die lijkt uit Turkije te gaan komen. Daar is de transfermarkt nog een paar dagen open en dus zou Kasimpasa volgens Turkse bronnen de 25-jarige aanvaller willen komen losweken Achter de Kazerne. En zo lijkt er een einde te komen aan de tweede Belgische periode van Ngoy.

Tweede keer naar buitenland

STVV werd eerder ook genoemd, maar het wordt dus een nieuw buitenlands avontuur. Ngoy was drie jaar actief in de Belgische competitie, eerst bij KAS Eupen en vorig seizoen bij KV Mechelen. Daar kon hij de verwachtingen echter niet waarmaken.

Dit seizoen begon hij nog op de basis, maar door de komst van de nieuwe spitsen verdween hij zelfs uit de selectie. En vorig seizoen kwam hij tot vijf goals en twee assists in 1691 minuten. Zeker in het tweede deel van het seizoen moest hij het vooral met invalbeurten doen.

© photonews

Bij KAS Eupen had hij nochtans wel de nodige indruk gemaakt, al waren ook toen zijn statistieken met 5 en 6 doelpunten niet weergaloos te noemen. Toch leek hij zich op zijn gemak te voelen in de Belgische competitie.

In de jeugd speelde hij voor onder meer RWDM, Anderlecht en Club Brugge. Bij die laatste club kwam Stoke City hem in 2013 al wegplukken om aan te sluiten bij de U18. Die club leende hem uit aan Walsall en Grasshoppers, tot KAS Eupen hem terughaalde naar België.

Mogelijk kan hij in de Turkse competitie dan toch nog zijn gading vinden en eindelijk opnieuw vertrouwen opdoen. Wie weet is een derde Belgisch avontuur dan nog niet helemaal onmogelijk, want Ngoy is ook nog steeds 'maar' 25 jaar.