Boskamp is kristalhelder over Anderlecht en ziet grote schuldige in dossier Raman

Johan Boskamp zit nooit verlegen om een straffe uitspraak. En dat is ook dit weekend opnieuw gebleken. Zo heeft hij zich uitgelaten over RSC Anderlecht.

Als het van Boskamp afhangt, dan is enkel de titel goed genoeg dit seizoen. Daar moeten ze wel degelijk durven op mikken volgens de Nederlandse analist en ex-speler van onder meer Anderlecht en RWDM, waar hij Gouden Schoen werd.

Geen excuses

"Met spelers als Hazard, Delaney, Rits en Schmeichel moet er dit seizoen geoogst worden, zo simpel is het. Geen excuses meer", is Boskamp duidelijk in Het Belang van Limburg. "Niemand gaf meer uit op de transfermarkt deze zomer.

Paars-wit maakte volgens hem wel een foutje in de deal rond Benito Raman. Die wou naar STVV, maar de clubs vonden geen akkoord. Volgens Boskamp had Anderlecht water bij de wijn moeten gaan doen en een deal bijpassen in de deal. Dat gebeurde niet en dus zit de aanvaller tegen zijn eigen zin nog steeds bij paasr-wit.