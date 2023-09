Brute pech: Anderlecht ziet talent vertrekken naar topclub

RSC Anderlecht is zich volop aan het wapenen voor de toekomst. En dit seizoen deed het meer dan een elftal transfers. Met oog op die toekomst is er nu wel een nieuwe domper.

Michee Ndembi is de volgende speler die Neerpede achter zich laat en kiest voor een heel ander avontuur. De 16-jarige speler trekt naar het Portugese Benfica. Dat heeft hij zelf wereldkundig weten te maken.

Een maand geleden was het al duidelijk dat Michee Ndembi andere oorden zou gaan opzoeken. Ook AC Milan wilde hem inlijven, maar de keuze viel toen al op Benfica.

Portugal

De jongeling is een van de vele talenten die deze zomer Neerpede is gaan verlaten. Dat is een situatie waar Fredberg en co nooit een antwoord hebben kunnen op vinden.

Bij paars-wit speelde Michee Ndembi vooral bij de U16, al speelde hij ook al bij de U19 en was hij actief op diverse (buitenlandse) toernooien. Nu heeft hij dus een nieuw avontuur weten te vinden.