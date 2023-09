Bij PSV twijfelen ze niet: "Zoveel goals zal Thorgan Hazard dit seizoen scoren voor Anderlecht"

RSC Anderlecht pakte op de slotdag van de zomermercato uit met een stunt. Thorgan Hazard komt in het Lotto Park voetballen.

Het was wachten tot de allerlaatste dag, maar Thorgan Hazard die bij RSC Anderlecht gaat spelen is ongetwijfeld de transfer van de Belgische zomermercato.

Fred Rutten, die als assistent bij PSV het voorbije halfjaar met Hazard werkte, is ervan overtuigd dat Anderlecht met de transfer een goede zaak doet.

Het enige obstakel is om Hazard topfit te krijgen, al kan hij ook als hij niet helemaal in orde is het nodige rendement opbrengen. Dat merkten ze vorig seizoen na de winterstop ook bij PSV.

“Als hij volledig fit is, kan hij nog steeds heel veel betekenen bij topclubs in België, en in andere landen trouwens ook. Thorgan is zo'n speler die een wedstrijd kan doen kantelen. Met zijn manier van voetballen past hij bij Anderlecht”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dat zal ook doelpunten opleveren. “Hij is bovendien stressbestendig, wat hem zal helpen bij zijn terugkeer naar België. Ik zie hem dit seizoen tien à vijftien goals maken. Daar heeft hij de kwaliteiten voor. Ik gun het hem alleszins van harte.”