Gill Swerts kan het niet laten als hij over zijn hobby's vertelt: "Daarin is De Laet een grote nul"

In 2018 ging Gill Swerts bij de U16 van Royal Antwerp FC aan de slag. Ondertussen is hij de bondscoach van de Jonge Duivels.

Swerts maakte een mooi parcours door bij Royal Antwerp FC. Van trainer van de U16 klom hij omhoog naar de beloften. Daar moest hij onder andere Lamkel Ze en Nainggolan opvangen toen die uit de A-kern werden gezet.

De job als bondscoach heeft er alvast niet voor gezorgd dat Swerts meer thuis is. Integendeel zelfs. Hij is constant op pad om wedstrijden te gaan volgen. Daardoor is er ook bitter weinig tijd om zich met hobby’s bezig te houden.

“Als ik tijd heb, speel ik padel. Ik speel graag, maar ik ben geen kampioen”, zegt Swerts aan La Dernière Heure. En ook voor fietsen heeft hij niet veel tijd meer.

“Tijdens Covid ging ik rijden met Steven Defour en Ritchie De Laet. Ik ben niet erg getalenteerd op de fiets, ik moet vertrouwen op mijn doorzettingsvermogen. Defour heeft mij laten afzien, maar De Laet is een grote nul op de fiets. Vergeet niet dat in je artikel te zetten”, klonk het lachend.