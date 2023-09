RSC Anderlecht zeker van zijn stuk: "De club heeft geen fouten gemaakt"

De carrière van Johan Bakayoko loopt als een trein. Bij Anderlecht moet het zuur opkijken zijn van alles wat er met hem gebeurt.

40 miljoen euro wilde Brentford deze zomer op tafel leggen voor Johan Bakayoko, maar de speler koos er zelf voor om bij PSV Eindhoven te blijven.

Daar speelt hij al sinds 2019, toen hij transfervrij overkwam van RSC Anderlecht. Paarswit wachtte te lang om hem een contract aan te bieden.

“Dat contract zou er zeker gekomen zijn. Maar Johan was pas één seizoen eerder overgekomen van KV Mechelen, het was een beetje vroeg”, zegt jeugdtrainer Roel Clement van Anderlecht in Het Nieuwsblad.

RSC Anderlecht was nog niet overtuigd van Bakayoko. “Hij was sterker, groter en krachtiger dan zijn leeftijdsgenoten – daardoor kon hij vaak uitblinken. Dan moet je voorzichtig zijn: zal zo een speler de nodige stappen blijven maken?”

Clement was dan ook overtuigd dat Bakayoko bij Anderlecht zou blijven. “Hij had een goed seizoen gehad, was gelukkig bij ons, maar er was ook nog groeimarge. De club heeft geen fouten gemaakt. Opeens was daar PSV. En Johan was ongeduldig. Het was zijn keuze om te vertrekken.”