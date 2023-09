Transfernieuws en Transfergeruchten 12/09: Drăguş

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Drăguş

Hoefkens ziet in extremis nog basisspeler vertrekken naar Turkije

Standard is heel actief geweest in de laatste dagen van de transfermarkt. De kern werd serieus versterkt, maar Carl Hoefkens zit nu ook met 30 kernspelers. In extremis gaat daar nog eentje van vertrekken. (Lees meer)