Het wordt drummen voor absoluut goudhaantje van Club Brugge: 'nieuwe absolute topclub meldt zich voor Antonio Nusa'

Antonio Nusa is gegeerd wild op de transfermarkt. In de zomer stonden de clubs al in de rij en ook voor de winter zal het druk worden.

In de zomer was er al een concreet aanbod voor Antonio Nusa. Chelsea boodt tussen de 30 en 35 miljoen euro. Club Brugge en Nusa hadden afgesproken om in de zomer niet in te gaan op een bod, maar het bod van Chelsea gaf toch twijfels. In samenspraak gingen ze echter niet in op dat bod. Na het einde van de transferperiode bleven er wel geruchten de ronde doen. Zo blijft Chelsea proberen en ook Liverpool, Manchester United en Manchester City staan in de rij. Volgens Mundo Deportivo zou ook Real Madrid zich nu melden om Antonio Nusa binnen te halen. Met de wintermercato in zicht zal die geruchtenmolen nog wat meer op volle toeren draaien. Er zal wellicht minstens 30 miljoen euro voor moeten neergeteld worden.