Dit tandem overtuigde bij de Rode Duivels: "We vonden elkaar goed tussen de linies"

Tegen Estland koos Domenico Tedesco voor het middenveld Onana-Mangala. En die tandem draaide erg goed.

Amadou Onana kwam op RTBF met lof voor zijn kompaan op het middenveld. "Ik denk dat het heel goed gaat, zoals je vanavond hebt gezien. Ik denk dat we goed combineerden en elkaar goed vonden tussen de linies. Ik voel me ook erg op mijn gemak bij hem.”

"Ik denk dat we ons doel hebben bereikt. We kregen een beetje kritiek voor onze prestatie in Azerbeidzjan. Ik denk dat we vanavond de echte kwaliteiten van het team hebben laten zien. Ik ben erg blij met het resultaat”, aldus de middenvelder van Everton, die ook Romelu Lukaku terug zag opleven.

"Ik denk dat het een opluchting is voor het hele team. Rom werkt veel met de bal, maar ook zonder de bal. Hij is een uitzonderlijke afmaker, dus we zijn erg blij met hem en het is geweldig om hem weer te zien scoren. En ik wens hem het allerbeste bij AS Roma.”