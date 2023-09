Kassa kassa? Sterkhouder Club Brugge gaat deze winter mogelijk al miljoenen opleveren

De transferperiode is ondertussen al een weekje afgesloten en bij Club Brugge hebben ze geen sterkhouder meer zien vertrekken. Maar aankomende winter zou het weer helemaal anders kunnen gaan lopen.

Tajon Buchanan had in juni al ei zo na een persoonlijk akkoord met Internazionale volgens Italiaanse bronnen, maar die deal ging nooit door. Daar zou volgens diverse bronnnen ook een duidelijke reden voor zijn te vinden.

De Canadees blijft wachten tot er hem een team uitspeelt als rechtsachter of wingback. Op die manier zou hij nog meer kunnen wegen in de omschakeling. En dat is ook meteen een incentive naar alle mogelijke geïnteresseerde clubs.

© photonews

Momenteel is de Canadese winger buiten strijd met een spierscheurtje in de hamstrings, maar na de interlandweken kan hij mogelijk vrij snel opnieuw aansluiten bij Club Brugge. En mogelijk indruk maken in de Jupiler Pro League én Conference League.

Met Atlético Madrid, Brentford, Sporting Lissabon, Southampton en Torino zijn er sowieso nog heel wat ploegen geïnteresseerd in de Canadees van Club Brugge. En aankomende winter gaat met name Atlético Madrid het opnieuw proberen.

Miljoenendeal

In Canada klinkt het al dat er een huurdeal op komst is met een (verplichte) aankoopoptie, al willen ze op Jan Breydel als het even kan boter bij de vis. Dat lijkt op zich zelfs geen onlogische keuze, gezien het belang van de speler en het eventueel aankopen van een vervanger.

On this day three years ago, Tajon Buchanan scored his first MLS goal for #NERevs Unfortunately, the #CanMNT man won’t be scoring any more for #ClubBrugge for a while 😬👇 https://t.co/dFwFF3XrDN pic.twitter.com/yMPGTR9piA — Canadian Soccer Daily (@CANSoccerDaily) September 12, 2023

Hij kwam in januari 2022 voor meer dan 6 miljoen euro naar Club Brugge en dus willen ze bij blauw-zwart een veelvoud daarvan. Momenteel heeft Buchanan volgens Transfermarkt een marktwaarde van tien miljoen euro - dat is al twaalf milljoen geweest.

Dit seizoen was hij al goed voor drie doelpunten in tien wedstrijden over alle competities heen. Tegen KAA Gent viel hij snel uit met een spierscheurtje, momenteel is hij daarvan aan het revalideren. Tegen oktober moet hij normaliter terug zijn.