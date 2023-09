Maxim De Cuyper heeft een droom met Club Brugge: "Dat zou het allermooiste zijn"

Maxim De Cuyper keerde afgelopen zomermercato terug naar Club Brugge, de ploeg van zijn hart. Een geslaagde uitleenbeurt aan KVC Westerlo stoomde hem klaar voor een plaats in de basis bij blauwzwart.

De Cuyper liet tijdens een interview met de Krant van West-Vlaanderen weten dat hij naast Club ook nog andere opties had. "Er is nog interesse geweest en je luistert altijd wel naar wat die opties te bieden hebben, maar het zat altijd wel in mijn achterhoofd dat het mijn droom is om hier kampioen te spelen."

Aan clubliefde geen gebrek bij de 22-jarige linksachter, en ook niet aan ambitie. "Al van toen ik nog een klein manneke was, zei ik dat kampioen spelen met Club het allermooiste zou zijn. Dat scenario had dus altijd wel een streepje voor. Niet dat de keuze om bij Club te blijven per se snel gemaakt was, maar het is wel altijd de keuze van het hart geweest."

De Cuyper werd 2 seizoenen uitgeleend aan Westerlo. Hier hielp hij mee de Kempense club naar 1A te brengen. Na 68 wedstrijden voor Westerlo was het tijd om terug te keren naar Club Brugge. Hier mocht hij dit seizoen al 10 wedstrijden spelen. Hij was al goed voor één doelpunt en zes assists.