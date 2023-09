Roman Yaremchuk haalt na dramatisch seizoen uit naar Club Brugge

Zestien miljoen euro kostte hij een dik jaar geleden. Bij Club Brugge kon Roman Yaremchuk echter nooit de verwachtingen inlossen. De gewezen spits van KAA Gent wil zich nu opnieuw lanceren in Spanje.

Club Brugge leende Roman Yaremchuk uit aan Valencia. In Spanje moet hij nu proberen om opnieuw zijn neus aan het venster te gaan steken. Na een heel lastig jaar bij blauw-zwart komt een nieuw voetballand in ieder geval als geroepen.

De manier waarop hij een aantal kansen de nek wist om te wringen, onder meer op bezoek bij Kortrijk nog onder Rik De Mil? Het toonde dat er een groot gebrek aan vertrouwen was bij de spits uit Oekraïne. En hij kende de Belgische competitie nochtans, want bij Gent speelde hij ooit de pannen van het dak.

Yaremchuk prikt naar Club Brugge

"Ik dacht altijd dat ik twintig goals zou maken en dat iedereen blij ging zijn, maar je moet realistisch blijven", aldus Yaremchuk in een reactie bij Het Nieuwsblad. "Ik hoop dat de doelpunten hier in Spanje vanzelf zullen komen. Hard werken en goed spelen, dan komt de rest wel."

Bij blauw-zwart had hij op meer gehoopt, zoveel is duidelijk: "Ik raakte geblesseerd, speelde een paar goede wedstrijden, maar ze gaven me weinig kansen. Ik hoop dat Valencia me zal helpen om mijn zelfvertrouwen terug te winnen en dat ik kansen zal krijgen om doelpunten te maken."