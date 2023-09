Thorgan Hazard gaat de fans van Anderlecht meteen plezieren bij voorstelling vrijdag, opvallend kind van de rekening?

Vrijdag wordt Thorgan Hazard officieel voorgesteld bij RSC Anderlecht. En ook de supporters kunnen meteen meegenieten. Rest de vraag: wie sneuvelt de komende weken in de basiself bij paars-wit?

Thorgan Hazard wordt vrijdag officieel voorgesteld door Anderlecht. Hij zal samen met coach Riemer de wedstrijd op KV Kortrijk voorbeschouwen rondom 14.30 uur. Ook wij zullen present tekenen in de Belgische hoofdstad voor de eerste woorden van de winger.

Daarna wordt er meteen een signeersessie georganiseerd in het Lotto Park. Tussen 15 en 16 uur kan iedereen terecht in de fanshop van Anderlecht voor een handtekening van de gewezen Gouden Schoen en nieuwe aanwinst van Anderlecht.

Leoni kind van de rekening?

Rest de vraag: wie zal sneuvelen in de basiself? Het Nieuwsblad voorspelt alvast dat het wel eens Theo Léoni zou kunnen worden die het kind van de rekening wordt. Flips zou de nieuwe nummer 10 van paars-wit worden, Dreyer en Hazard zouden dan op de flanken postvatten.

Tegen KV Kortrijk gaat Anderlecht sowieso op zoek naar een nieuwe overwinning. Paars-wit is prima aan het seizoen begonnen en wil er ook staan tegen de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League. Zondag om 16 uur weten we of Thorgan Hazard meteen zijn debuut maakt.