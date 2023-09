777 Partners breidt voetbalimperium uit: Standard heeft nieuwe zusterclub (waar Rode Duivel aan de slag is)

777 Partners heeft al heel wat clubs in haar portefeuille. Tot nog toe had het Amerikaans investeringsfonds echter nog geen Premier League-club.

Met onder meer Hertha Berlijn, Sevilla, Genoa en Standard hadden de Amerikaanse investeerders al heel wat clubs in hun bezit. Daar komt nu het Everton van Amadou Onana bij. Het bereikte daarover een akkoord met huidig eigenaar Farhad Moshiri, zo bevestigt de Premier League-club vrijdag.

De Brits-Iraanse zakenman Farhad Moshiri is sinds 2016 hoofdaandeelhouder van The Toffees en investeerde in totaal bijna 600 miljoen euro sinds zijn komst naar Everton. De club uit Liverpool heeft het de laatste jaren echter bijzonder moeilijk om zich staande te houden in de Premier League, en kon zich vorig seizoen met de grootste moeite van de wereld verzekeren van het behoud.

Of het er in de toekomst beter zal uitzien voor Everton, is nog maar af te wachten. 777 heeft geen al te beste reputatie. Zo moest Standard helemaal tot het einde van de mercato wachten, voordat het zich écht kon versterken. Ook Genoa FC, Hertha Berlijn en Sevilla doen het in hun respectievelijke competities niet bepaald goed.