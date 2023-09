Erg opvallend: twee spelers uit Jupiler Pro League op podium beste schutters 2023, ook twee ex-Charleroispelers present

Het jaar 2023 is al eventjes over halfweg. Tijd om een bilan te maken dus. Als het gaat over de beste goalgetters van het nieuwe jaar levert dat interessante cijfers op.

Zo zijn er een aantal spelers uit de Belgische competitie die het bijzonder goed doen op dit moment als het gaat over de goalgetters in 2023. Zo is Hugo Cuypers ook dit seizoen alweer goed bezig met 10 doelpunten in 11 wedstrijden.

Over heel 2023 zit hij op die manier aan maar liefst 31 doelpunten in 40 wedstrijden. Heel weinig spelers doen dit jaar beter, zoveel is duidelijk. Met Emmanuel Gift Orban (26 goals in 31 wedstrijden) is er overigens nog een speler van de Buffalo's waanzinnig bezig.

© photonews

Erling Haaland is de enige speler in heel Europa (top-10 competities) die beter doet. Hij zit ondertussen aan 32 goals in 39 wedstrijden, een al even waanzinnig gemiddelde. Karim Benzema zit ondertussen ook aan 26 goals, al verkaste hij onlangs naar Saoedi-Arabië waar hij al drie keer scoorde. Dat kan ook gezegd worden van Kylian Mbappé, die ondertussen ook aan 26 doelpunten zit.

Nog opvallende namen in de top-10? Chris Bedia (ex-Charleroi) zit ook al aan 24 goals in 2023 bijvoorbeeld, hetzelfde kan dan weer gezegd worden van Victor Osimhen - ook al een ex-Carolo en ooit bijna van Zulte Waregem of Club Brugge. Ze delen de plaats met Bard Finne van SK Brann. Cédric Itten (Young Boys Bern) zit op 23 goals, Alexandre Lacazette (Lyon) op 22 doelpunten.

1. Haaland 32

2. Cuypers 31

3. Gift Orban, Benzema en Mbappé 26

6. Bedia, Finne en Osimhen 24

9. Itten 23

10. Lacazette 22