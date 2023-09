Filip Joos houdt zich niet in: "Ze hadden beter Joshua Zirkzee kunnen halen"

Ajax Amsterdam moest deze zomer stevig spitsen binnenhalen. Volgens Filip Joos hadden ze beter Joshua Zirkzee gehaald.

Met Georges Mikautadze en Chuba Akpom, samen goed voor een transfersom van bijna 30 miljoen euro, haalde Ajax Amsterdam er deze zomer offensieve versterking binnen.

Vorig jaar werd ook nog 18 miljoen euro betaald voor de terugkeer van Brian Brobbey naar de Eredivisie. Geen al te slimme zet, zo oordeelt Filip Joos.

“Sorry, maar Joshua Zirkzee is drie keer beter dan Brian Brobbey. Ik snap niet dat Ajax daar niet voor is gegaan”, liet Joos weten in 90 Minutes.

Zirkzee is momenteel aan de slag bij Bologna. Hij is er na het vertrek van Marko Arnautovic naar Inter Milan eindelijk de eerste spits. De Nederlander speelde eerder nog bij RSC Anderlecht, toen hij van Bayern München gehuurd werd.