Joseph Paintsil doet onthulling over afgeblazen ruildeal met Onuachu

Joseph Paintsil verliet KRC Genk deze zomer niet. Ondanks veel geruchten en zelfs mensen die hem vertelden dat hij moest vertrekken bleef de Ghanees in Limburg.

Zo vertelde Paintsil aan Het Laatste Nieuws dat hij geen interesse had in de club die bij hem kwamen aankoppen. "Er waren veel geruchten, veel mogelijkheden. Toen mijn makelaar zei dat ik naar Southampton en Leeds United kon, was het voor mij snel duidelijk dat ik Genk niet wilde verlaten voor die clubs."

De winger werd ook in verband gebracht met een ruildeal om Onuachu terug in Genk te krijgen, toch zou de club Paintsil niet richting de uitgang hebben geduwd. "Ze hebben niet gepusht. Ik heb mijn standpunt aan Dimitri de Condé uitgelegd. Dat respecteerde hij. Het was een eerlijk, positief gesprek. Hij begreep me."

Later onthulde hij dat er wel contact is geweest met Southampton. "Ja, ik heb gebeld met hun coach. Hun voorstel was interessant, respectvol. Ik heb er enkele dagen hard over nagedacht. Maar mijn hart zei 'neen'. Het voelde niet juist aan."