📷 Kompany ziet ex-jeugdproduct van Anderlecht vertrekken bij Burnley

Vincent Kompany is er niet in geslaagd Samuel Bastien bij KV Kortrijk te stallen. Hij kiest nu voor een Turks avontuur.

Samuel Bastien is een ex-jeugdspeler van RSC Anderlecht. In 2016 werd hij door Anderlecht verkocht aan Chievo Verona. Twee jaar later keerde hij bij Standard terug naar België.

Vorig jaar trok Bastien naar het Burnley van Vincent Kompany in de Engelse tweede klasse. Hij dwong er mee de promotie naar de Premier League af.

Dit seizoen kreeg hij van Vincent Kompany nog geen speelminuten, waardoor er gekeken werd voor een uitleenbeurt. Dat gebeurde volgens de Engelse club het liefst van al bij KV Kortrijk, maar deze deal ging uiteindelijk niet door.

Burnley is er nu echter in geslaagd Bastien voor de rest van het seizoen op huurbasis te laten spelen in de Turkse competitie, meer bepaald bij Kasimpasa.