Fredberg besliste om deze reden dat hij niet verder wou met Slimani

Jesper Fredberg is een man die heel duidelijk is en zich ook niet verstopt. In de onderhandelingen is hij hard, maar correct. Er wordt niet gesjacherd. Ook Islam Slimani wist heel snel waar hij aan toe was.

De fans hadden Slimani na zijn goed half seizoen graag zien blijven, maar Fredberg gaf er nooit een antwoord op of hij de Algerijn wou houden. Hij wist echter heel goed dat hij hem geen nieuw contract ging voorschotelen. Slimani was de hele kleedkamer naar zijn hand aan het zetten en Fredberg is meer van het idee dat er meerdere leiders in een kleedkamer moeten zitten. Slimani was echter te dominant aan het worden, weet HLN. En dus ging Fredberg voor verschillende leidersprofielen: Rits en Delaney. Vooral die laatste kent hij goed en ook Brian Riemer wou hem er absoluut bij. Omdat hij die natuurlijke leider is die Anderlecht al een tijdje miste.





