Genk-nieuwkomer Zeqiri heeft meteen iets te zeggen over de fans van de Limburgers

Maak kennis met Andi Zeqiri, de nieuwe spits van KRC Genk. Op 5 september, net voor het verstrijken van de transfer deadline gehaald en meteen in de basis tegen Union. En ook direct goed voor een belangrijke goal.

Zeqiri is een baasje hoor. De 24-jarige spits schuwt de duels niet en smijt zijn indrukwekkend lichaam overal tussen. "Het was niet makkelijk, maar we hebben laten zien dat deze ploeg ook karakter heeft en kan vechten als het nodig is", aldus de Zwitser. "En die mentaliteit werd beloond."

Hij kreeg meteen de voorkeur op Arokodare en andere Genkse spitsen. "Ik ben nog niet zo lang hier. Ik heb mij zo goed mogelijk proberen voor te bereiden en integreren. Het doet des te meer plezier dat ik in mijn eerste match voor Genk meteen scoor."

Genieten geblazen! "Elke spits doet het hiervoor. Geweldig om te scoren en te kunnen vieren met de supporters. Ze stonden meer dan 90 minuten achter ons en dankzij hen vonden we de extra kracht om te blijven strijden."