Imke Courtois roept titelambities RSC Anderlecht stevig terug

RSC Anderlecht haalde 12 nieuwkomers binnen. Meteen werd de ploeg tot titelkandidaat gebombardeerd.

Made in Neerpede en Trust the Process, het moet onder Jesper Fredberg plaatsmaken voor een resem aan spelers met heel veel ervaring.

“Tja, kijk naar hun resultaten van de afgelopen jaren, er was echt wel nood aan extra ervaring en kwaliteit”, oordeelt Imke Courtois bij De Zondag.

Al snel viel te horen dat paarswit zo titelkandidaat is. “Zou moeten, met spelers als Dolberg, Thorgan Hazard, Flips, Delaney, Vertonghen, Schmeichel…”

Toch is de analiste niet van plan om zelf te zeggen dat RSC Anderlecht een titelkandidaat is. “Ho maar: Dolberg, Hazard… Toch eerst afwachten of ze hun vroeger niveau opnieuw kunnen bereiken”, gaat ze verder.

Courtois is veel voorzichtiger. “Ik zeg: Play-off 1. En eenmaal daarin word je toch automatisch titelkandidaat? En hoe belangrijk zal Brian Riemer in dat hele verhaal zijn, denk je?”

Het worden geen gemakkelijke maanden voor de Deense coach. “Een coach moet ook tactisch kunnen ingrijpen, moet zien wanneer zijn middenveld verdrinkt en weten wat hij daar kan aan doen.”