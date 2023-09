Meteen drama bij RSC Anderlecht? 'Nieuwkomer geblesseerd op training'

Jesper Fredberg trok heel wat nieuwkomers aan voor RSC Anderlecht. Met één van hen is er mogelijk al een dramatische wending.

Het is journalist Kjell Doms van Het Laatste Nieuws die zaterdagavond op Twitter liet weten dat Kasper Schmeichel zich geblesseerd heeft op training.

De Deense aanwinst van RSC Anderlecht zou slecht neergekomen zijn op training. Hoe ernstig de blessure is en wat er precies aan de hand is, is niet geweten.

Coosemans speelde in ieder geval niet bij de RSCA Futures, hij werd daar niet opgenomen in de selectie. Ondertussen is duidelijk dat Schmeichel niet in de selectie voor de match tegen KV Kortrijk zit.

Schmeichel zou sowieso op de bank binnen, zo liet trainer Brian Riemer vrijdag al weten op zijn persconferentie. Maxim Dupé staat hoe dan ook in het basiselftal.