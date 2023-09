Riemer deze keer helemaal niet positief: "Het makkelijkste is om de spelers te kopen"

Geen overdreven optimisme deze keer bij Brian Riemer. De Deen was zelfs hard voor zijn ploeg: "Een knoeiboel van individuele fouten", noemde hij het. En ongelijk had hij zeker niet.

Iedereen vroeg het zich af: zou de Deen deze keer ook de prestatie van Anderlecht vergoelijken? Nee, dit was ook hem te gortig. Op het nippertje een punt pakken op het veld van de rode lantaarn past helemaal niet in het opbouwplan.

"De twee tegengoals waren een knoeiboel van individuele fouten", zuchtte hij. "Na die penalty en rode kaart veranderde het spel helemaal. Dat we toch nog de gelijkmaker scoorden, daar kan ik helemaal niet van genieten. Het niveau van beslissingen maken, dat kan niet als je op het hoogste niveau wil spelen."

Wel zette hij de twee pineuten van de dag, Sardella en Dupé, uit de wind. "Er waren veel spelers die in de fout gingen, bij de eerste en de tweede goal. We moeten een balans vinden tussen wat we willen doen (van achteruit opbouwen) en niet naïef zijn (de bal eens wegkeilen)."

Wij vroegen ons af of er niet meer mensen in de verdediging hadden moeten staan bij die eerste goal. "Killian heeft heel veel goed werk voor ons gedaan. Voor ons is het beter om hoger op het veld te staan. We hadden trouwens volledige controle over de bal. Er kon teruggespeeld worden naar Dupé", wees Riemer ook naar de pass van Rits.

Ook een conclusie: Anderlecht krijgt de bal - ondanks veel balbezit - niet bij Dolberg. "Dit is het harde proces. Het makkelijke is de spelers te kopen, het moeilijkste is om ze te laten samenspelen. Het zal niet in één-twee weken gebeuren. Het zal tijd nemen om op dat niveau te komen dat we aan onze top zitten. Maar we moeten wel winnen in de tussentijd."