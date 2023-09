'Ploeg uit Jupiler Pro League heeft voorstel gedaan aan Eden Hazard'

Eden Hazard zit officieel nog altijd zonder club. Al is de vraag of hij hoe dan ook nog gaat voetballen.

Eden Hazard liet zijn contract op het einde van vorig seizoen ontbinden bij Real Madrid. Er waren al heel wat geruchten, maar Hazard zit nog steeds zonder ploeg.

Volgens de Spaanse krant AS heeft Eden Hazard een officieel voorstel gekregen van Union SG, zo staat er vandaag te lezen. Het zou de drie broers Hazard herenigen in Brussel, want Kylian speelt voor RWDM en Thorgan trok naar RSC Anderlecht.

De Spaanse krant laat echter weten dat Eden Hazard het voorstel niet aanvaard heeft. Omdat Hazard transfervrij is, is er nog tijd om een beslissing te nemen, klinkt het nog.

Al zou er volgens AS ook een financieel probleem zijn. Het salaris van Hazard zou niet binnen passen binnen de Financial Fair Play, omdat het veel te laag zou zijn ten opzichte van de eerdere contracten in Madrid en Chelsea.

Eigenlijk is het dus voor elke Belgische ploeg onmogelijk om Eden Hazard binnen te halen, omdat er hoe dan ook over zijn loon gestruikeld zal worden.